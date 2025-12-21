Fiorentina-Udinese 3-0, tris viola all'intervallo: a segno Mandragora, Gud e Ndour

Si è da poco concluso allo Stadio Artemio Franchi il primo tempo tra Fiorentina e Udinese. I viola sono al momento in vantaggio per 3-0 sui friulani grazie alle reti realizzata al 21 minuto da Rolando Mandragora su punizione, al 43' con un bellissimo gol messo a segno da fuori area da Albert Gudmundsson e al 50' con il colpo di testa di Ndour. La squadra di Vanoli ha approfittato al meglio dell'inferiorità numerica dell'Udinese arrivata al 7 minuto per fallo di Okoye su conclusione di Kean e dopo un avvio frenato ha preso in mano la partita portandosi avanti per 3-0 e mostrando anche nel finale un buon calcio.