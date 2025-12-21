Fiorentina-Udinese 3-0, tris viola all'intervallo: a segno Mandragora, Gud e Ndour
FirenzeViola.it
Si è da poco concluso allo Stadio Artemio Franchi il primo tempo tra Fiorentina e Udinese. I viola sono al momento in vantaggio per 3-0 sui friulani grazie alle reti realizzata al 21 minuto da Rolando Mandragora su punizione, al 43' con un bellissimo gol messo a segno da fuori area da Albert Gudmundsson e al 50' con il colpo di testa di Ndour. La squadra di Vanoli ha approfittato al meglio dell'inferiorità numerica dell'Udinese arrivata al 7 minuto per fallo di Okoye su conclusione di Kean e dopo un avvio frenato ha preso in mano la partita portandosi avanti per 3-0 e mostrando anche nel finale un buon calcio.
Pubblicità
Primo Piano
La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 La Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Udinese 1-0, entra la Fiesole e si interrompe il gioco per il lancio di fumogeni
Alberto PolverosiCommisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com