FirenzeViola

Fiorentina-Udinese 3-0, terzo gol viola: rete di testa di Ndour

Fiorentina-Udinese 3-0, terzo gol viola: rete di testa di NdourFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:51Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina cala il tris a pochi secondi dall'intervallo della sfida contro l'Udinese. Bella azione della squadra di Paolo Vanoli che si sviluppa sulla destra con il duo Dodo-Fagioli e che ha portato quest'ultimo a crossare proprio per l'inserimento vincente di Ndour, bravo con un colpo di testa angolato a battere Sava.