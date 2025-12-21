Fiorentina-Udinese 0-0, striscione della Fiesole: "Vergognatevi tutti"

Fiorentina-Udinese 0-0, striscione della Fiesole: "Vergognatevi tutti"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:20Notizie di FV
di Lorenzo Della Giovampaola

Ancora la Curva Fiesole non è salita sugli spalti della Ferrovia, ma in attesa dello scoccare del minuto numero 20 inizia a farsi sentire il cuore pulsante del tifo viola. All'interno di un curva deserta è infatti apparso uno striscione che recita: "Vergognatevi tutti", a cui è seguito il coro "Se andiamo in B vi facciamo un c**o così"