Fiorentina-Udinese 0-0, Mandragora scheggia la traversa su punizione

di Lorenzo Della Giovampaola

Fiorentina vicina al gol del vantaggio contro l'Udinese subito dopo essere rimasta in superiorità numerica. I viola, su calcio di punizione battuto dal limite da Mandragora, hanno scheggiato la traversa con il sinistro del centrocampista della Fiorentina che dopo aver scavalcato la barriera non ha centrato la porta per una questione di centimetri.