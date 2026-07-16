Fiorentina-Thostvedt, si tratta. E ora Comuzzo può entrare nell'affare
Thostvedt resta un obiettivo concreto della Fiorentina. Il centrocampista norvegese ha già espresso al Sassuolo la volontà di trasferirsi a Firenze, ma i viola puntano ad abbassare la richiesta di circa 15 milioni inserendo una contropartita tecnica. Tra i profili che interessano ai neroverdi c'è Pietro Comuzzo, per il quale potrebbe prendere forma l'ipotesi di un prestito nell'ambito dell'operazione. In alternativa piacciono anche Marco Brescianini e, in misura minore, Simon Sohm. Nonostante un rallentamento negli ultimi giorni, i contatti tra i club proseguono e la Fiorentina spera di chiudere l'affare entro la fine di luglio. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.
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