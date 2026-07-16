Kean, la clausola è scaduta: ora il futuro è nelle mani della Fiorentina
Scaduta la clausola rescissoria da 62 milioni di euro, il futuro di Moise Kean dipende ora esclusivamente dalla Fiorentina. Come analizzato da Firenzeviola.it in uno dei suoi pezzi più letti oggi, nessun club l'ha esercitata, anche a causa di una stagione condizionata dagli infortuni. Intanto, nonostante il difficile finale dello scorso campionato e il rapporto complicato con la tifoseria, al Viola Park si respira un clima più sereno, frutto anche del lavoro di Fabio Paratici per ricompattare ambiente e squadra. La permanenza dell'attaccante non è però scontata: Kean partirà solo davanti a un'offerta che soddisfi sia lui che il club, che valuta il cartellino intorno ai 45 milioni di euro. La Fiorentina dovrà comunque fissare a breve una scadenza oltre la quale non prendere più in considerazione una sua cessione.
Leggi anche: Il futuro di Kean è nelle mani viola: dal lavoro ambientale di Paratici alle richieste sul mercato
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati