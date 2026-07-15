FirenzeViola Femminile al raduno al Viola Park. Janogy incinta, la Fiorentina farà scuola. Nuovo volto dalla Norvegia

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Terzo giorno di scuola per la Fiorentina Femminile che, dopo le visite mediche di rito sostenute al Viola Park, ha già iniziato ad effettuare le prime sgambate al centro sportivo sotto il Sole cocente di Firenze. Tra due giorni è previsto il trasferimento a Sansepolcro per l’inizio dei dieci giorni di ritiro previsti dal programma estivo prima di far rientro al quartier generale di Bagno a Ripoli e prepararsi in vista della Serie A Women’s Cup. C’è però una notizia che ha sorpreso tutti e riguarda la svedese Madelen Janogy. L’esterno d’attacco svedese ha infatti annunciato l’indisponibilità per la stagione che verrà per via della gravidanza. L’ex Hammarby è infatti in dolce attesa del suo primo bambino. Firenzeviola si unisce nell’augurare le migliori felicitazioni alla mamma e la miglior salute possibile al bebè in arrivo.

La Fiorentina dunque, dopo il Milan, farà scuola in Serie A Women inserendo una propria atleta in maternità. Janogy, lo scorso inverno, aveva rinnovato il contratto in viola fino al 2028. Non sappiamo se la gravidanza era già stata annunciata ai piani alti societari prima che lo venisse a sapere anche la squadra, ma quello che filtra dalle indiscrezioni intercettate da Firenzeviola è che la società attiverà tutte le tutele necessarie per garantire alla neo mamma e al suo piccolo il percorso migliore possibile verso il parto e, successivamente, per l’eventuale ritorno in campo che dovrà essere deciso dalla calciatrice. Non sarebbe del resto la prima volta che una giocatrice rientra in campo dopo essere diventata mamma. La notizia della dolce attesa di Janogy ha fatto il giro d’Italia. Ripresa da molto giornali locali e anche dai media svedesi. Anche i gruppi organizzati del tifo gigliato che segue le ragazze costantemente non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza e felicità per la bellissima novità in casa viola.

Ma esattamente come funziona quando una giocatrice entra in stato di gravidanza? La contrattazione professionistica delle calciatrici segue un modello unico introdotto dalla FIFA qualche tempo fa che consente loro molteplici tutele – tra cui l’impossibilità di rescissione del contratto da parte del club proprietario del cartellino pena una pesante sanzione economica -. Nel caso di alcuni club però sono i dirigenti interni che decidono di agevolare le norme o introdurre ulteriori tutele specifiche nei confronti delle neo mamme. È in sostanza ciò che è successo nel caso Fedela-Milan. Nei prossimi giorni la Fiorentina potrebbe decidere di far sapere o meno eventuali modifiche sull’aspetto contrattuale di Janogy introducendo nei confronti della svedese ulteriori garanzie affinché la sua maternità non subisca problemi.

Proprio durante l’annuncio della gravidanza della svedese Janogy non è sfuggito agli occhi dei più accorti qualche volto nuovo. Non molti in realtà, ma la Fiorentina sembra in procinto di annunciare qualche nuovo innesto per la stagione che verrà. Uno di questi abbiamo già avuto modo di farvelo sapere in anteprima proprio sulle pagine di Firenzeviola e si tratta del difensore portoghese Carolina Correia, intravista già al Viola Park con la divisa di allenamento viola indosso. Oltre lei, e questa è una novità totale emersa con forza ieri sera dalla Germania e poi confermata nella mattinata odierna, ci sarà Guro Bergsvand, difensore e all’occorrenza centrocampista mediana, norvegese, classe 1994, proveniente dal Wolfsburg. Aspettando ulteriori novità questi sono i volti nuovi che sono già stati visti a Firenze – con tanto di foto e video – ma non ancora annunciati e che si uniranno al ritiro di Sansepolcro. La Fiorentina Femminile ha riformato il settore difensivo che è stato quello più colpito nella passata stagione. Ma ci si aspetta ancora qualcosa prima di dare inizio alla nuova stagione. Aspettiamo i prossimi giorni per capire meglio la situazione.