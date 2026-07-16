Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 16 luglio 2026.
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Notizie di FV
FirenzeViolaFemminile al raduno al Viola Park. Janogy incinta, la Fiorentina farà scuola. Nuovo volto dalla Norvegia
Kean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombradi Luca Calamai
Le più lette
4 Fiorentina, per il Corriere dello Sport prima dell'affondo su Oulai serve fare cassa dalle cessioni
Copertina
FirenzeViolaNovità ogni giorno, anche in uscita. Oulai e Arokodare surriscaldano l'asse Firenze-Trebisonda
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
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