FirenzeViola La Fiorentina su Arokodare. Chi è l'attaccante nigeriano scoperto in Lettonia

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Il profilo di Tolu Arokodare, attaccante che la Fiorentina sta provando a strappare al Wolverhampton

Toluwalase "Tolu" Arokodare è l'ultimo obiettivo per l'attacco della Fiorentina che sta trattando con il Wolverhampton per un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento ma manca ancora l'accordo tra i club anche se non è affatto lontano. Al di là delle questioni legate agli extracomunitari - che dunque permetterebbero alla Fiorentina di tesserare soltanto un giocatore tra lui e Oulai - Arokodare a Firenze potrebbe finalmente trovare l'esplosione definitiva che gli è sempre mancata. Paratici, sfruttando anche il fatto che gli Wolves sono retrocessi, tenta il guizzo per consegnare a Grosso un vice Kean strutturato e pronto all'uso.

Le caratteristiche di Arokodare

Tolu Arokodare è un centravanti nigeriano classe 2000 che il Wolverhampton ha acquistato nell'estate del 2025 dopo le grandi gesta con il Genk in Belgio. Alto 1,97 m, destro naturale, rappresenta il classico attaccante di riferimento, ma con una mobilità superiore a quella che ci si aspetterebbe da un giocatore della sua stazza. Ha una fisicità dominante ed è molto bravo ad attaccare la profondità anche se tecnicamente non è sopraffino e in Inghilterra ha trovato qualche difficoltà in più rispetto al Belgio.

L'esplosione in Lettonia, la consacrazione in Belgio

Curioso come la carriera di Arokodare cominci in Lettonia, al Valmiera. Da lì si fece notare appena ventenne dagli scout del Colonia che lo portarono in Bundesliga trovando però poco spazio prima del trasferimento all'Amiens in Francia. Nel 2023 viene acquistato dal Genk con cui segna quasi 30 gol in 70 partite, tanto da attirare l'interesse del Wolverhampton che per lui spese 27 milioni di euro facendogli firmare un contratto piuttosto oneroso - da circa 4 milioni di sterline - in scadenza nel 2029. In Premier League però Arokodare non è riuscito a dare seguito a quanto di buono fatto vedere in Belgio e sono stati appena 3 i gol in maglia arancione. Anche per questo potrebbe salutare quest'estate, la Fiorentina ci prova.