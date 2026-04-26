Da Vanoli ai calciatori, un mese per la conferma. CorSport: "Si giocano tutto"
Fiorentina-Sassuolo oggi è la prima delle ultime cinque partite che hanno tanto, forse tantissimo, da dare in casa viola oltre a quella che era e rimane la priorità. Per il Corriere dello Sport-Stadio c'è tutto questo in palio oggi al Franchi, nel match dell'ora di pranzo. E proprio il quotidiano stila una lista di personaggi che si giocano quasi tutto da oggi all'ultima di campionato contro l'Atalanta, nel rimanente mese di stagione.
Il primo è Paolo Vanoli. Un mese che se non decide, di sicuro può spostare. L’allenatore proverà a sfruttarlo al meglio per completare un’impresa di nome salvezza e convincere definitivamente i piani alti dentro al club di essere la scelta giusta: al Viola Park hanno un’idea ben precisa e inscalfibile di quanto fatto dall’allenatore varesino e su quella hanno cominciato già da tempo ad edificarne la conferma.
E poi ci sono parecchi calciatori. In quest’ultimo mese di campionato, Gudmundsson e Piccoli sono due che non possono scappare dalla lente d’ingrandimento per ovvi motivi, quello che combina i fattori tecnico ed economico in primis: Paratici li ha inquadrati finora (eccome) e li inquadrerà in quel che resta del campionato per stabilire se la Fiorentina del presente, più che del futuro perché luglio arriva presto, può ripartire anche da e con loro. Idem Dodo, Harrison e Solomon se sono scelte da reiterare in forme e per vie comunque differenti, idem Fazzini e Comuzzo per capire quale forma d’investimento possono ancora essere, ma davvero non c’è singolo dell’attuale gruppo che si sottrae alle valutazioni in vista della prossima stagione.
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