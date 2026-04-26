Fagioli non al top fisicamente, per Gazzetta è in dubbio: "Può farcela, altrimenti Fabbian"
La Gazzetta dello Sport lancia l'allarme su Nicolò Fagioli. Secondo quanto scrive stamani la Rosea, alla grande emergenza già davanti a Paolo Vanoli per la sfida di oggi contro il Sassuolo, rischia di aggiungersi anche il regista, non al meglio fisicamente ma comunque in grado di partire dall'inizio. In particolare, la Gazzetta scrive questo: "Non è al top neppure Nicolò Fagioli, ma è quello più vicino a una maglia da titolare: se non se la sentirà, toccherà a Fabbian".
Quanto invece all'attacco, probabile forfait per Roberto Piccoli, che nell’ultimo periodo ha stretto i denti giocando con le infiltrazioni per non sentire il dolore all’adduttore. Ieri Vanoli l’ha provato nei titolari per poi sostituirlo con Gudmundsson, il dubbio verrà sciolto solo a poche ore dalla partita ma è più facile che Piccoli parta dalla panchina.
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