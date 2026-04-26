"Grosso feeling, la Fiorentina contro il possibile nuovo tecnico". L'apertura di Tuttosport
"Grosso feeling". Contro colui che potrebbe essere il suo prossimo allenatore la Fiorentina punta a chiudere una volta per tutte la pratica salvezza. Tuttosport inquadra così il match del Franchi, coi viola che si preparano a sfidare il Sassuolo per archiviare una volta per tutte la pratica salvezza e per mettersi in mostra di fronte a Fabio Grosso, uno dei papabili per la prossima stagione. Chi invece vorrebbe restare in sella alla panchina viola è Paolo Vanoli, chiamato anche oggi a far fronte all’ennesima situazione di emergenza.
Gli assenti sono almeno cinque in attesa della lista ufficiale dei convocati prevista soltanto a ridosso del match: Kean, Parisi, Fortini (ai box ormai da settimane), Gosens (infortunatosi lunedì scorso a Lecce) e Pongracic (squalificato). A questi potrebbe aggiungersi pure l’acciaccato Piccoli che ha stretto i denti nelle ultime quattro gare per tamponare il perdurante forfait di Kean. Stamani l’ex Cagliari farà un provino in base al quale verrà presa una decisione: non dovesse farcela toccherebbe con ogni probabilità a Gudmundsson, nella sua 100ª partita in Serie A, guidare inizialmente l’attacco viola con Harrison e Solomon a supporto.
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