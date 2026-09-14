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Fiorentina-Pisa ancora lontano dal sold out: sono 13mila i biglietti venduti

Fiorentina-Pisa ancora lontano dal sold out: sono 13mila i biglietti vendutiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:30Notizie di FV
di Pietro Lazzerini

Nonostante si tratti del derby più sentito della Toscana, almeno per quanto riguarda le rivalità che coinvolgono la Fiorentina, la sfida di domani sera al Franchi valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa è lontano dal tutto esaurito. Sono infatti circa 13mila al momento i biglietti venduti per la gara con fischio d'inizio alle ore 21, anche se il meteo decisamente positivo e il giorno abbondante ancora a disposizione dei tifosi per acquistare il tagliando fanno ben sperare per un aumento di presenze per una sfida che, ricordiamo, è a eliminazione diretta.