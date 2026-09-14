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Fiorentina-Pisa ancora lontano dal sold out: sono 13mila i biglietti venduti
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Nonostante si tratti del derby più sentito della Toscana, almeno per quanto riguarda le rivalità che coinvolgono la Fiorentina, la sfida di domani sera al Franchi valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa è lontano dal tutto esaurito. Sono infatti circa 13mila al momento i biglietti venduti per la gara con fischio d'inizio alle ore 21, anche se il meteo decisamente positivo e il giorno abbondante ancora a disposizione dei tifosi per acquistare il tagliando fanno ben sperare per un aumento di presenze per una sfida che, ricordiamo, è a eliminazione diretta.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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