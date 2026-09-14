FirenzeViola Mastantuono MVP della sfida col Venezia per i lettori di FV. Tanti voti anche per Fagioli

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Franco Mastantuono è stato il migliore in campo nella partita tra Venezia e Fiorentina secondo i lettori di FirenzeViola.it. L'argentino, autore di una tripletta che lo ha consegnato anche alla storia come più giovane calciatore straniero a mettere a segno tre gol in una singola partita, è stato votato dal 52,82% dei lettori. Non un vero e proprio plebiscito nonostante i gol realizzati, visto che il 38,79% ha votato come migliore in campo Nicolò Fagioli, autore di un'ottima prestazione e dell'assist per la terza rete viola segnata da Mateo Pellegrino.

Al terzo posto, decisamente più staccato, è stato votato Njie con il 2,62% del totale. Il numero di votanti è stato superiore ai 2500 lettori.