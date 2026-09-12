Top Fv, chi il miglior viola in Venezia-Fiorentina 2-4? Vota il nostro sondaggio

Top Fv, chi il miglior viola in Venezia-Fiorentina 2-4? Vota il nostro sondaggioFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Arriva alla quarta giornata la prima vittoria in campionato della Fiorentina. Al Penzo la squadra di Vanoli vince con meriti per 2-4, firmato dalla tripletta di Mastantuono e dalla rete di Pellegrino. Una prova convincente che consente ai viola di mettere i primi tre punti in saccoccia. Come al solito, nel sondaggio Top FV, vi invitiamo a votare il migliore in campo della gara in laguna. Ecco il link:

CHI IL MIGLIOR VIOLA IN CAMPO A VENEZIA?