Njie si è già preso la Fiorentina: per adesso Gonçalves parte in rincorsa

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Gol e assist devono ancora arrivare, ma a Venezia Alieu Njie è stato uno dei protagonisti della rinascita viola. L’esterno ha creato continui pericoli sulla fascia sinistra, abbinando velocità, qualità e sacrificio difensivo, pur fallendo una clamorosa occasione. Già titolare con Grosso, il classe 2005 sembra destinato ad assumere un ruolo ancora più centrale con Vanoli, che lo aveva lanciato ai tempi del Torino. A farne le spese, almeno per il momento, potrebbe essere Pedro Gonçalves: il portoghese, arrivato da meno di quindici giorni, deve ancora assimilare i nuovi principi tattici e a Venezia è entrato soltanto nel finale. Se Njie manterrà questo rendimento, per l’ex Sporting Lisbona non sarà semplice scalare le gerarchie. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.