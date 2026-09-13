Fiorentina, una difesa da registrare: Vanoli riparte da Dragusin e Ranieri

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Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ai problemi difensivi della Fiorentina, che pur in miglioramento si sono manifestati anche venerdì scorso a Venezia. Undici gol incassati nelle prime quattro giornate rappresentano il dato più preoccupante dell’avvio viola. Anche nel successo di Venezia, De Gea è stato battuto due volte a causa di altrettante disattenzioni, ma Vanoli ha comunque intravisto segnali di crescita. Il tecnico sembra intenzionato a ripartire dalla coppia centrale Dragusin-Ranieri, mentre sulle fasce restano aperti diversi ballottaggi. Valdepenas può trovare spazio a sinistra, con Pongracic prima alternativa al centro; a destra si giocano una maglia Dodo, Jimenez e Joao Mario. La sfida di Coppa Italia contro il Pisa servirà dunque per effettuare nuove prove e costruire maggiori certezze in vista del Napoli.