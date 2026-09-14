DAZN o Sky? Il programma tv della Fiorentina fino al Monza
La Lega Calcio Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata di campionato. Queste le scelte nel dettaglio con l'emittente televisiva che trasmetterà l'evento.
5ª GIORNATA
18/09/2026 Venerdì 20.45 Monza-Sassuolo DAZN/SKY
19/09/2026 Sabato 15.00 Bologna-Torino DAZN
19/09/2026 Sabato 15.00 Udinese-Cagliari DAZN
19/09/2026 Sabato 18.00 Roma-Inter DAZN
19/09/2026 Sabato 20.45 Venezia-Lazio DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Napoli DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Como DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Genoa DAZN
20/09/2026 Domenica 18.00 Juventus-Atalanta DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
6ª GIORNATA
10/10/2026 Sabato 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
10/10/2026 Sabato 18.00 Inter-Parma DAZN
10/10/2026 Sabato 20.45 Napoli-Frosinone DAZN/SKY
11/10/2026 Domenica 12.30 Como-Roma DAZN
11/10/2026 Domenica 15.00 Lazio-Monza DAZN
11/10/2026 Domenica 15.00 Lecce-Bologna DAZN
11/10/2026 Domenica 18.00 Sassuolo-Milan DAZN/SKY
11/10/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Juventus DAZN
12/10/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Venezia DAZN
12/10/2026 Lunedì 20.45 Torino-Udinese DAZN/SKY
7ª GIORNATA
16/10/2026 Venerdì 20.45 Frosinone-Sassuolo DAZN
17/10/2026 Sabato 15.00 Venezia-Napoli DAZN
17/10/2026 Sabato 18.00 Bologna-Inter DAZN
17/10/2026 Sabato 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY
18/10/2026 Domenica 12.30 Udinese-Lecce DAZN
18/10/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Como DAZN
18/10/2026 Domenica 18.00 Milan-Atalanta DAZN/SKY
18/10/2026 Domenica 20.45 Juventus-Lazio DAZN
19/10/2026 Lunedì 18.30 Monza-Cagliari DAZN
19/10/2026 Lunedì 20.45 Parma-Torino DAZN/SKY
8ª GIORNATA
23/10/2026 Venerdì 20.45 Torino-Monza DAZN/SKY
24/10/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
24/10/2026 Sabato 15.00 Como-Sassuolo DAZN
24/10/2026 Sabato 18.00 Napoli-Roma DAZN
24/10/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY
25/10/2026 Domenica 12.30 Inter-Fiorentina DAZN
25/10/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Frosinone DAZN
25/10/2026 Domenica 15.00 Genoa-Venezia DAZN
25/10/2026 Domenica 18.00 Lecce-Juventus DAZN/SKY
25/10/2026 Domenica 20.45 Udinese-Milan DAZN
9ª GIORNATA
27/10/2026 Martedì 18.30 Sassuolo-Lazio DAZN
27/10/2026 Martedì 20.45 Roma-Cagliari DAZN
27/10/2026 Martedì 20.45 Torino-Como DAZN/SKY
28/10/2026 Mercoledì 18.30 Milan-Bologna DAZN
28/10/2026 Mercoledì 18.30 Parma-Udinese DAZN
28/10/2026 Mercoledì 18.30 Venezia-Inter DAZN/SKY
28/10/2026 Mercoledì 20.45 Genoa-Juventus DAZN
28/10/2026 Mercoledì 20.45 Monza-Napoli DAZN/SKY
29/10/2026 Giovedì 18.30 Frosinone-Lecce DAZN
29/10/2026 Giovedì 20.45 Fiorentina-Atalanta DAZN
10ª GIORNATA
31/10/2026 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN
31/10/2026 Sabato 18.00 Udinese-Roma DAZN
31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN
01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN
02/11/2026 Lunedì 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY
02/11/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Parma DAZN
11ª GIORNATA
06/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Udinese DAZN/SKY
07/11/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Frosinone DAZN
07/11/2026 Sabato 15.00 Torino-Lecce DAZN
07/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Bologna DAZN
07/11/2026 Sabato 20.45 Roma-Sassuolo DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 12.30 Napoli-Lazio DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Genoa-Milan DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN
08/11/2026 Domenica 18.00 Inter-Como DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus DAZN
12ª GIORNATA
21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Milan-Frosinone DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Bologna-Udinese DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 18.30 Monza-Fiorentina DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Venezia DAZN/SKY
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