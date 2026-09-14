Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento nel pomeriggio

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento nel pomeriggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina agli ordini di Paolo Vanoli che non perde tempo e non si riposa dopo la vittoria di venerdì sera contro il Venezia. La squadra tornerà oggi pomeriggio al Viola Park per l'allenamento previsto per le ore 17 al centro sportivo di Bagno a Ripoli: da valutare le condizioni di Oulai, convocato a Venezia ma non ancora al 100%, e degli altri giocatori in vista della Coppa Italia di domani sera, al Franchi contro il Pisa. 