FirenzeViola Marinelli e l'imbattibilità dei viola al Franchi: con lui a dirigere non hanno mai perso

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L'AIA ha divulgato la designazione arbitrale valida per il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. Il derby toscano, che lo scorso anno tra andata e ritorno ha sorriso ai viola, sarà diretto da Livio Marinelli con il supporto di Bahri, Di Giacinto e Mazzoni, mentre negli studi di Lissone ci saranno Santoro al Var e Meraviglia come Avar.

Il fischietto di Tivoli, nei suoi quasi 10 anni di carriera al massimo livello del calcio italiano, ha diretto la Fiorentina in 11 occasioni, nelle quali il club gigliato ha ottenuto: 5 vittorie, 4 pareggi (di cui tre per 0-0) e 2 sconfitte. Concentrandosi sulla Coppa Italia gli incroci si riducono a due: il primo nella stagione 2023-24 contro il Parma, battuto ai rigori, e il secondo nella semifinale di ritorno contro la Cremonese, che permise alla Fiorentina di accedere alla finale.

Spostandoci dal lato degli ospiti, il Pisa, Marinelli ha incontrato il club neroazzurro solo cinque volte tra Serie B e Lega Pro B mantenendo uno score negativo per la squadra ora allenata da Paolo Bianco: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Dunque, la Fiorentina sotto la direzione di gara di Marinelli ha un ottimo trend, soprattutto in casa, dove non ha mai perso, e in Coppa Italia, cosa che non può dire il Pisa che non ha mai incrociato il fischietto di Tivoli in questa competizione.