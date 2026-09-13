Fiorentina Primavera, alle 13 c'è l'Empoli al Viola Park: le scelte di Andreazzoli

Fiorentina Primavera, alle 13 c'è l'Empoli al Viola Park: le scelte di AndreazzoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:20Notizie di FV
di Redazione FV

Reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa Primavera contro l'Atalanta, la Fiorentina riprende il suo percorso in campionato. Alle ore 13 al Viola Park arriva un Empoli lanciatissimo per il derby. Gli azzurri volano sulle ali dell'entusiasmo dopo il grande inizio di stagione da neopromossa, i viola invece si devono rialzare dopo diverse difficoltà registrate. Queste le formazioni ufficiali del match, visibile in chiaro su Sportitalia:

4a giornata Primavera 1
Fiorentina - Empoli

4-2-3-1
Fei (GK)
Corduneanu, Turnone (C), D. Beldenti, Perrotti
Bonanno, Bianchini
Forte, Croci, Mazzeo
Jallow