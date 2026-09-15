Fiorentina-Pisa 1-0, all'intervallo Vanoli toglie Dragusin: entra Viery

Fiorentina-Pisa 1-0, all'intervallo Vanoli toglie Dragusin: entra VieryFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:07Notizie di FV
di Redazione FV

All'intervallo Paolo Vanoli effettua la prima sostituzione. Fuori Dragusin, da verificarne le condizioni, dentro Viery. Il brasiliano prende il posto del rumeno e si piazza al centro della difesa, al fianco di Pongracic. Da capire se il cambio dell'ex Tottenham sia legato a un problema fisico o a semplici motivi di rotazione, essendo Dragusin l'unico giocatore di movimento ad aver giocare tutte le partite finora.