Fiorentina-Pisa 1-0, sempre Pellegrino: l'ex Parma la sblocca da rapace d'area

Fiorentina-Pisa 1-0, sempre Pellegrino: l'ex Parma la sblocca da rapace d'areaFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:42Primo Piano
di Redazione FV

Nel momento del bisogno viene ancora fuori Mateo Pellegrino. La Fiorentina fatica contro il Pisa ma riesce a sbloccare la sfida al 39', ancora col centravanti argentino: Dragusin lascia partire un destro forte dalla distanza, Scuffet respinge e l'ex Parma segna in spaccata sulla ribattuta, da vero rapace d'area. Viola avanti 1-0!