Vanoli: "Tornare al Franchi una grande emozione. Mastantuono ha qualità ma deve crescere"
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Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset a pochi minuti dalla sfida contro il Pisa in Coppa Italia. Queste le sue parole: "Una grande emozione tornare a casa, so quanto Firenze e i tifosi mi hanno dato. Abbiamo fatto un percorso importante ma ora il passato va cancellato, dobbiamo scrivere una pagina vuota".
Su Mastantuono ancora titolare: "Ho scelto di metterlo per avere la miglior formazione, ho una rosa che mi permette di cambiare, dobbiamo essere tutti protagonisti. Franco ha qualità ma deve crescere ancora per questa squadra e per il futuro della nazionale argentina. Come però tutti i giovani vanno saputi aspettare".
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