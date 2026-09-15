17mila spettatori al Franchi per Fiorentina-Pisa: il dato sull'incasso
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Come di consueto, nel corso dell'intervallo comunica informalmente i dati sul botteghino per quanto riguarda la partita del Franchi. Attualmente, ad assistere a Fiorentina-Pisa ci sono 17.474 spettatori, per un incasso lordo a favore del club viola di € 299.358,00.
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