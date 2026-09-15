Alle 21 c'è Fiorentina-Pisa: ecco come seguire il match di Coppa Italia
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Alle 21 in campo Fiorentina e Pisa per i sedicesimi di Coppa Italia. Gara secca, con subito i rigori nell'eventualità che il pareggio duri fino al 90'. La gara sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, su Italia 1: per seguirla con noi come sempre c'è la diretta testuale di FirenzeViola.it e soprattutto su RadioFirenzeViola con la nostra radiocronaca dal Franchi, con il direttore Tommaso Loreto che ci racconterà le emozioni del derby toscano; in studio Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua, con ampio pre e post-partita.
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Notizie di FV
La vendetta dell’amato scarto è poesia pura: dal disastro perfetto al Vanoli on fire. Paratici e quel doppio bagno di umiltà ‘per il bene del club’. Stasera energia alta in Coppa Italia, basta con la sindrome di Tafazzidi Angelo Giorgetti
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1 La vendetta dell’amato scarto è poesia pura: dal disastro perfetto al Vanoli on fire. Paratici e quel doppio bagno di umiltà ‘per il bene del club’. Stasera energia alta in Coppa Italia, basta con la sindrome di Tafazzi
2 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: Christensen tra i pali e Beto davanti, in mezzo si può rivedere Oulai
3 Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali: c'è ancora Mastantuono con Gnonto e Pellegrino. In porta De Gea
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Pisa, Atta out dal match per cercare la migliore condizione in vista del Napoli
Mario TeneraniFranchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadra
Tommaso LoretoLa sfiducia di Grosso, le coccole di Vanoli: una settimana che ha cambiato la Fiorentina. Pellegrino-Beto, l'argentino lancia segnali. Dodò e il dazio di un'estate a pensare al mercato
Pietro LazzeriniIl primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
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