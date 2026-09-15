Alle 21 c'è Fiorentina-Pisa: ecco come seguire il match di Coppa Italia

Alle 21 c'è Fiorentina-Pisa: ecco come seguire il match di Coppa ItaliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20Notizie di FV
di Redazione FV

Alle 21 in campo Fiorentina e Pisa per i sedicesimi di Coppa Italia. Gara secca, con subito i rigori nell'eventualità che il pareggio duri fino al 90'. La gara sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, su Italia 1: per seguirla con noi come sempre c'è la diretta testuale di FirenzeViola.it e soprattutto su RadioFirenzeViola con la nostra radiocronaca dal Franchi, con il direttore Tommaso Loreto che ci racconterà le emozioni del derby toscano; in studio Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua, con ampio pre e post-partita.