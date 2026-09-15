Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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La vendetta dell’amato scarto è poesia pura: dal disastro perfetto al Vanoli on fire. Paratici e quel doppio bagno di umiltà ‘per il bene del club’. Stasera energia alta in Coppa Italia, basta con la sindrome di Tafazzidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 La vendetta dell’amato scarto è poesia pura: dal disastro perfetto al Vanoli on fire. Paratici e quel doppio bagno di umiltà ‘per il bene del club’. Stasera energia alta in Coppa Italia, basta con la sindrome di Tafazzi
2 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: Christensen tra i pali e Beto davanti, in mezzo si può rivedere Oulai
Copertina
FirenzeViolaVanoli attende le scelte dei ct per organizzare la sosta. Tanti pre-convocati, anche Mastantuono
Mario TeneraniFranchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadra
Tommaso LoretoLa sfiducia di Grosso, le coccole di Vanoli: una settimana che ha cambiato la Fiorentina. Pellegrino-Beto, l'argentino lancia segnali. Dodò e il dazio di un'estate a pensare al mercato
Pietro LazzeriniIl primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
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