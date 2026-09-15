Fiorentina-Pisa 0-0, poca viola, Rao prova a far male: palo esterno

Fiorentina-Pisa 0-0, poca viola, Rao prova a far male: palo esternoFirenzeViola.it
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Ieri alle 21:32Notizie di FV
di Redazione FV

Poca Fiorentina e poco Pisa in nel primo tempo che si sta svolgendo al Franchi. Ma l'unica occasione della partita l'hanno creata gli uomini di Bianco, nello specifico con Rao. Il numero 17 nerazzurro va via più volte a Joao Mario dalla parte destra, prima con un bel tunnel e poi con una grande sterzata che lo porta a calciare in porta. De Gea lascia scorrere la palla, che centra il palo esterno.