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Fiorentina-Pisa, Atta out dal match per cercare la migliore condizione in vista del Napoli

Fiorentina-Pisa, Atta out dal match per cercare la migliore condizione in vista del NapoliFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Uno degli esclusi dalla partita che andrà in scena a breve e valevole per i sedicesimi di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa è certamente Arthur Atta. Il centrocampista viola, come appreso dalla nostra redazione, sta svolgendo un lavoro personalizzato con l'obiettivo di recuperare la migliore condizione in vista della sfida contro il Napoli di domenica in campionato