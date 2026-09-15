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Fiorentina-Pisa, si accendono per la prima volta i riflettori della nuova Fiesole

Fiorentina-Pisa, si accendono per la prima volta i riflettori della nuova FiesoleFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:47Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Una nuova luce sul Franchi. In occasione del derby di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa, questa sera saranno inaugurati per la prima volta alcuni dei riflettori installati sulla nuova Curva Fiesole, montati ai margini della nuova copertura in via di completamento.

Il settore è ancora in costruzione: l'ultimazione dei lavori è previsto per l’inizio del 2027, mentre la riapertura al pubblico avverrà nella prossima stagione. Durante la sfida resteranno attivi anche gli storici riflettori “a torre” collocati all’esterno dello stadio, ma sarà soprattutto il nuovo impianto a regalare un colpo d’occhio innovativo e suggestivo. Un’altra piccola anticipazione del Franchi che verrà.