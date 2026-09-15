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Fiorentina-Pisa, si accendono per la prima volta i riflettori della nuova Fiesole
FirenzeViola.it
Una nuova luce sul Franchi. In occasione del derby di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa, questa sera saranno inaugurati per la prima volta alcuni dei riflettori installati sulla nuova Curva Fiesole, montati ai margini della nuova copertura in via di completamento.
Il settore è ancora in costruzione: l'ultimazione dei lavori è previsto per l’inizio del 2027, mentre la riapertura al pubblico avverrà nella prossima stagione. Durante la sfida resteranno attivi anche gli storici riflettori “a torre” collocati all’esterno dello stadio, ma sarà soprattutto il nuovo impianto a regalare un colpo d’occhio innovativo e suggestivo. Un’altra piccola anticipazione del Franchi che verrà.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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