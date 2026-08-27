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Top FV, a Roma si salva Mastantuono. 2° Oulai, 3° invece Kean

Top FV, a Roma si salva Mastantuono. 2° Oulai, 3° invece KeanFirenzeViola.it
Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

È Franco Mastantuono il giocatore migliore della Fiorentina nella sconfitta di Roma secondo i lettori di Firenzeviola.it. Nel consueto "Top Fv" per eleggere il miglior viola nelle partite, è stato l'argentino a raccogliere la maggioranza netta dei voti con il 55% del totale. Secondo a debita distanza Oulai con il 22%, mentre sul gradino più basso del podio va Kean con il 5%. Questi tutti i voti:

De Gea 3.73 %

Dodo 0.39 %

Dragusin 0.78 %

Ranieri 3.04 %

Joao Mario 0.2 %

Ndour 2.16 %

Fagioli 0.69 %

Brescianini 0.69 %

Mastantuono 55.2 %

Atta 3.24 %

Pellegrino 0.59 %

Kean 5.2 %

Jimenez 0.49 %

Oulai 21.96 %

Valdepenas 1.37 %

Mandragora 0.29 %