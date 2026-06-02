Ndour con il 10, Comuzzo 15 e Fortini 25: i numeri di maglia dell'Italia

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L'Italia è volata in Lussemburgo dove domani sera affronterà la Nazionale di casa. Tre i viola presenti tra i convocati, Ndour, Comuzzo e Fortini, rimasto come l'ex viola ora al Cesena Berti, nonostante fosse previsto che lasciassero il ritiro il 31 scorso. Ora tutti e tre avranno la possibilità di giocarsi un posto, anche se quello più sicuro è Comuzzo, mentre Ndoour è in vantaggio su Dagasso. Meno possibilità di giocare titolare per Fortini vista la presenza di Palestra ma il ct Baldini nelle due amichevoli (domani con il Lussemburgo poi il 7 con la Grecia) vorrà comunque provare tutti. Per tutti e tre sarebbe comunque l'esordio nella Nazionale Maggiore visto che Comuzzo, pur convocato da Spalletti, non è mai stato utilizzato.

Numeri di maglia

Oggi sono stati assegnati i numeri di maglia con cui scenderanno eventualmente in campo. Comuzzo ha il 15 che usa anche nella Fiorentina, Ndour gioca con il 10 come in Under 21, Fortini avrà il 25.

Ecco l'elenco completo degli azzurri

Donnarumma 1

Palestra 2

Bartesaghi 3

Chiarodia 4

Lipani 5

Mane 6

Cherubini 7

Camarda 8

Esposito 9

Ndour 10

Koleosho 11

Daffara 12

Reggiani 13

Berti 14

Comuzzo 15

Faticanti 16

Fini 17

Ekhator 18

Inacio 19

Dagasso 20

Pisilli 21

Favasuli 22

Palmisani 23

Ahanor24

Fortini 25