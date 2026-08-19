Fiorentina, il programma di oggi: seduta e presentazione Valdepenas

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Nuova giornata di presentazioni in casa viola. Alle ore 14, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, è in programma la conferenza stampa di presentazione di Victor Valdepenas, che parlerà per la prima volta davanti ai media da nuovo giocatore della Fiorentina. Sarà un'occasione per conoscere meglio il nuovo acquisto e ascoltare le sue prime parole sull'avventura in maglia viola.

Seduta pomeridiana in vista della Roma

Terminato l'appuntamento con la stampa, la squadra tornerà al lavoro al Viola Park per una nuova seduta di allenamento. Fabio Grosso e il suo staff continueranno a preparare la sfida contro la Roma, concentrandosi sugli ultimi aspetti tattici e sulla condizione del gruppo in vista del prossimo impegno. Una giornata quindi divisa tra la presentazione del nuovo acquisto e il lavoro sul campo in vista di Roma-Fiorentina.