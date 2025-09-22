Fiorentina-Como 1-2, chi salvi dei viola? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!

Fiorentina-Como 1-2, chi salvi dei viola? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:44Notizie di FV
di Redazione FV

Continua il momento negativo della Fiorentina che al Franchi esce sconfitta per 2-1 contro il Como. Dopo essere andati in vantaggio ad inizio primo tempo con Mandragora, i gigliati nella ripresa si sono fatti rimontare dai lariani che prima hanno trovato il pareggio con Kempf e poi, nel finale, sono andati avanti grazie alla rete di Addai. Come dopo ogni gara FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Di seguito il link per votare: 

Top Fv, Vota il miglior viola in Fiorentina-Como 1-2