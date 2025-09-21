Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, basta errori. Con il Como a caccia della prima vittoria"
Corriere Fiorentino: "Due arieti per la vittoria"
La Nazione: "Zero calcoli, solo tre punti. Caccia alla prima vittoria. La rivoluzione soft di Pioli"
La Gazzetta dello Sport: "Obiettivo coppe: Fiorentina all'italiana, Como straniero"
Tuttosport: "Pioli è già sotto esame"
Corriere dello Sport: "Il Franchi c'è. E la Fiorentina?"
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
