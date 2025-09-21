Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, basta errori. Con il Como a caccia della prima vittoria"

Corriere Fiorentino: "Due arieti per la vittoria"

La Nazione: "Zero calcoli, solo tre punti. Caccia alla prima vittoria. La rivoluzione soft di Pioli"

La Gazzetta dello Sport: "Obiettivo coppe: Fiorentina all'italiana, Como straniero"

Tuttosport: "Pioli è già sotto esame"

Corriere dello Sport: "Il Franchi c'è. E la Fiorentina?"