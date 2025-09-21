Chi salvi in Fiorentina-Como 1-2? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it
Continua il momento negativo della Fiorentina che al Franchi esce sconfitta per 2-1 contro il Como. Dopo essere andati in vantaggio ad inizio primo tempo con Mandragora, i gigliati nella ripresa si sono fatti rimontare dai lariani che prima hanno trovato il pareggio con Kempf e poi, nel finale, sono andati avanti grazie alla rete di Addai. Come dopo ogni gara FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Pioli. Di seguito il link per votare:
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
