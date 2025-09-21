FirenzeViola
Fiorentina-Como, applausi dalla tribuna per Fagioli prima dell'inizio del match
FirenzeViola.it
Oggi in panchina, al suo posto in campo Nicolussi Caviglia in cabina di regia, Nicolò Fagioli è stato applaudito dai tifosi seduti in tribuna primo dell'inizio del match tra Fiorentina e Como. L'ex Juventus infatti è stato incitato dai sostenitori gigliati presenti sugli spalti del Franchi mentre stava andando a sedersi con i compagni in panchina per assistere alla gara.
