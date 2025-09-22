Il peggiore: fioccano le insufficienze, Pongracic paga il 2-1 di Addai
Difficile trovare il peggiore in campo dei viola in Fiorentina-Como. Pagelle alla mano, in pochi si salvano. Insufficienze per l'attacco, Kean in testa, per gli esterni Dodo e Gosens, di solito garanzie; voti un po' più alti per Nicolussi Caviglia al debutto da titolare in viola. In difesa invece tanti bocciati: su tutti Marin Pongracic, che per il Corriere dello Sport è da 4,5. "Con Morata se la cava, poi ad Addai concede prima spazio, poi dribbling e tiro vincente con troppa facilità al minuto 94". Scrive il quotidiano romano.
Anche per la Gazzetta dello Sport il croato è da 4,5: "Saltato con facilità nell'azione decisiva". Per Tuttosport il giudizio a Pongracic vale 5: "Ingaggia e vince il duello con Morata spendendo anche il giallo già nel primo tempo. Stanco fa però tirare Addai nel recupero".
Queste le pagelle di quotidiani e siti specializzati:
Marin Pongracic vs Como
Gazzetta dello Sport: 4,5
Corriere dello Sport: 4,5
Tuttosport: 5
La Nazione: 4,5
Corriere Fiorentino: 5
FirenzeViola.it: 5,5
Tuttomercatoweb.com: 5,5
