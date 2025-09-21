Quarta di campionato, la Fiorentina ospita il Como: dove e come seguire il match

Quarta giornata di campionato: stadio Franchi, ore 18, la Fiorentina ospita il Como a caccia dei primi tre punti in questa Serie A. La partita sarà visibile in tv sia sui canali Dazn che su quelli Sky, mentre su Radio FirenzeViola il racconto in radiocronaca. Su FirenzeViola.it ogni aggiornamento e la diretta testuale, con tanto di voci e notizie dal pre al post partita.