Quarta di campionato, la Fiorentina ospita il Como: dove e come seguire il match
FirenzeViola.it
Quarta giornata di campionato: stadio Franchi, ore 18, la Fiorentina ospita il Como a caccia dei primi tre punti in questa Serie A. La partita sarà visibile in tv sia sui canali Dazn che su quelli Sky, mentre su Radio FirenzeViola il racconto in radiocronaca. Su FirenzeViola.it ogni aggiornamento e la diretta testuale, con tanto di voci e notizie dal pre al post partita.
FirenzeViolaTotoformazione, dal partner di Kean al ruolo di Fazzini: ballottaggi tra modulo e interpreti
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
