FirenzeViola Dov'è finito il 'piccolo Kanté'? L'attesa per Oulai continua, tra le voci turche e la voglia di prendersi la Fiorentina

Arrivato in Italia con le stimmate del campione per quasi 30 milioni, Oulai è finito ai margini della Fiorentina. Stasera con l'Atalanta può tornare dal 1'

I numeri di Christ Inao Oulai fin qui parlano chiaro: sei presenze in stagione, solo tre da titolare (e una era in Coppa Italia), nessuno tra i centrocampisti è stato impiegato meno di lui. E quando sulla panchina viola siede Vanoli le cose sono andate anche peggio: nelle ultime cinque gare di campionato il classe 2006 ne ha vissute quattro per intero dalla panchina. Un rendimento che stride con le premesse dell’estate, quando il centrocampista ivoriano era stato accolto come un dei colpi più importanti della campagna acquisti di Fabio Paratici. Per strapparlo al Trabzonspor, dopo una trattativa infinita, la Fiorentina aveva investito 26 milioni più 4 di bonus. Anotnio Conte lo aveva definito il giocatore più interessante visto al Mondiale, e lo stesso Vanoli aveva contribuito ad alzare le attese, accostandolo più volte a un piccolo Kanté. Per ora, di tutto questo, in campo si è visto pochissimo.

Contro l’Atalanta può arrivare la svolta

L’occasione per cambiare rotta potrebbe presentarsi stasera alle 20:45 al Franchi, quando Vanoli contro l'Atalanta potrebbe concedergli nuovamente una chance per farlo giocare dal primo minuto, dopo le ultime due partite consecutive da spettatore, contro Como e Inter. L’ipotesi più accreditata è quella di rivedere Oulai nei tre di centrocampo al posto di Brescianini, ma occhio anche ad un possibile turno di riposo per Ndour e il conseguente impiego al fianco di Fagioli. Sarebbe il momento giusto per accumulare minuti, guadagnarsi più spazio nelle rotazioni e soprattutto allontanare delle fastidiose voci di mercato che già si stanno facendo largo nelle ultime settimane.

Il futuro è ancora in viola

Sì perché lo scarsissimo utilizzo che ne ha fatto finora la Fiorentina ha già acceso i riflettori su quelle che potranno essere le prossime mosse a gennaio e in Turchia diversi media locali hanno riportato come il Galatasaray stia monitorando con interesse la situazione attorno a Oulai. Da parte del giocatore però, almeno per il momento, l’ipotesi di un approdo a Istanbul non è assolutamente contemplata. Per quanto sia l’ivoriano stesso ad essere un po’ deluso da questo suo momento di scarso utilizzo in campo, Ouali e il suo entourage non si sono mai detti scontenti della scelta della Fiorentina e viceversa. Il tempo per Oulai non manca e la Fiorentina ha tutta l’intenzione di aspettarlo. Stasera contro l’Atalanta può cominciare a prendersi lo spazio che finora gli è mancato, e a trasformare in fatti le premesse dell’estate.