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Il Franchi si prepara per la coreografia: queste le bandiere distribuite

Il Franchi si prepara per la coreografia: queste le bandiere distribuite
Oggi alle 19:16Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Il Franchi si colora di viola: a poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta (in programma alle ore 20.45), i gruppi organizzati della Curva Fiesole hanno iniziato a distribuire le bandiere ad hoc per la serata. Si tratta di due tipologie di stendardi che richiamano la storia del club che proprio quest'anno festeggia il centenario. Ecco le immagini: