Dagli inviati
Il Franchi si prepara per la coreografia: queste le bandiere distribuite
Il Franchi si colora di viola: a poche ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-Atalanta (in programma alle ore 20.45), i gruppi organizzati della Curva Fiesole hanno iniziato a distribuire le bandiere ad hoc per la serata. Si tratta di due tipologie di stendardi che richiamano la storia del club che proprio quest'anno festeggia il centenario. Ecco le immagini:
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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