FirenzeViola Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni: Gnonto favorito su Njie, Viery con Dragusin. In mezzo i 3 di San Siro

Vanoli è orientato a confermare il trio Fagioli-Ndour-Brescianini, in difesa c'è Viery accanto a Dragusin. Davanti ballottaggio Gnonto-Njie con il primo favorito

Strano a dirsi, ma dopo appena 9 giornate di campionato Fiorentina-Atalanta è sfida delicata, da una parte e dall’altra. Non che Vanoli sia troppo in discussione, almeno non per la società, ma il bisogno di punti dei viola aumenta le pressioni sul tecnico, e più o meno stesso dicasi per Sarri i cui risultati stanno deludendo la tifoseria nerazzurra.

Pochi cambi nella formazione

Di certo la Fiorentina arriva alla gara di stasera con i postumi di 3 sconfitte consecutive da lasciarsi alle spalle. Vanoli pare orientato a dare una certa continuità all’undici già visto a San Siro, con un dubbio da sciogliere sulla fascia sinistra, quello tra Gnonto e Njie col primo favorito per completare l’attacco con Pellegrino e Mastantuono, e più di una conferma negli altri reparti. In mezzo, per esempio, è ancora il trio Fagioli-Ndour-Brescianini quello più probabile, mentre dietro i terzini Jimenez e Valdepenas si avviano verso la conferma.

Scelte obbligate in difesa

Diverso il discorso in difesa dove lo stop per infortunio di Pongracic, e un recupero di Ranieri che può coincidere al massimo con la panchina, lasciano spazio a Viery accanto a Dragusin. Il brasiliano che non ha brillato nello spezzone di gara giocato contro l’Inter ritrova una maglia da titolare al centro della retroguardia, con l’obiettivo di superare le amnesie già mostrate contro Frosinone e Torino quando il risultato fu negativo

L’Atalanta recupera Scalvini

Come detto Sarri ha ben altri pensieri, almeno contando la lista degli indisponibili. L’allenatore toscano recupera Scalvini che dovrebbe essere titolare insieme a Kristensen con Zappacosta al posto dell’infortunato Bellanova e Bernasconi dall’altra parte. In mezzo al campo probabile conferma per Ederson mentre Gaetano dovrebbe lasciar spazio a Pasalic, infine davanti Elmas, De Ketelaere e Rowe a sostegno della punta Krstovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Gnonto

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kristensen, Bernasconi, Ederson, Pasalic, Elmas, De Ketelaere, Rowe, Krstovic