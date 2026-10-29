FirenzeViola Brescianini, il piatto piange. La sfida all'ex per aggiornare numeri troppo bassi

ll centrocampista è arrivato lo scorso gennaio ma finora ha messo a segno una sola rete. Stasera cerca il più classico dei gol dell'ex

Marco Brescianini è più che un potenziale titolare per la sfida di stasera. Il centrocampista della Fiorentina è in lotta per una maglia da titolare nella triade di centrocampo che schiererà Vanoli contro l'Atalanta, occasione per lui di mettersi in mostra visto il poco spazio concesso finora. Quando si gioca contro l'ex di turno si ha sempre qualche motivazione in più e il classe 2000 potrebbe sfruttare la chance anche per aggiornare il proprio ruolino di marcia con la maglia viola.

Cercasi bonus

Brescianini, infatti, in quasi un anno da quando gioca alla Fiorentina ha messo a referto una sola rete, contro il Cagliari nello scorso campionato (neanche tanto fortunata, vista la sconfitta per 2-1), più due soli assist. Decisamente meno delle aspettative, quelle riposte in un giocatore che doveva rimpolpare con muscoli e inserimenti la mediana di Vanoli. Oggi cerca di aggiornare questi piccoli numeri con quello che sarebbe il più classico dei gol (o assist) dell'ex.