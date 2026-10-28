De Gea, addio a fine anno? Ecco le due strade per la porta della Fiorentina
Uno degli articoli più letti oggi su FirenzeViola è stato quello relativo al futuro della porta della Fiorentina nella prossima stagione. Con le chances di De Gea di salutare, resistono due possibilità: il ritorno di Martinelli o la scelta di un nuovo portiere da prendere sul mercato. Per ciò che riguarda Martinelli, la dirigenza viola l’ha ceduto in prestito con diritto di riscatto, quindi l'Avellino potrà confermarlo nel momento in cui valutasse la sua stagione positivamente. La Fiorentina, dal canto suo, ha scelto di mantenere il diritto di controriscatto. Capitolo mercato: tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo della Fiorentina resta il ventiduenne del River Plate, Santiago Beltran. Il suo contratto scadrà a dicembre 2027, motivo per il quale gli argentini hanno tutto l’interesse a cederlo. La richiesta è di 20 milioni di euro, più che altro per la folta concorrenza.
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