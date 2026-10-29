FirenzeViola Quanto conta Fiorentina-Atalanta? Con un successo i viola escono dalla zona rossa

Si salvi chi può, più o meno. E' un Fiorentina-Atalanta che assomiglia molto alla penultima spiaggia. Penultima, come la posizione dei viola in campionato: la squadra di Paolo Vanoli è diciannovesima con quattro punti, in piena zona retrocessione, e ha bisogno di una vittoria per provare a cambiare passo dopo un avvio di campionato molto complicato.

Vincere per i viola significherebbe salire a quota sette punti, superare Udinese e Parma e agganciare il Monza, anche se i brianzoli resterebbero davanti per differenza reti. La Fiorentina salirebbe così al diciassettesimo posto, guadagnando due posizioni, mentre il Sassuolo quindicesimo (avversario di De Gea e soci lunedì prossimo) è a quota otto. Un successo permetterebbe comunque ai viola di accorciare le distanze dalle squadre che precedono e ritrovare un po' di ossigeno in una classifica che comincia a pesare.

Dall'altra parte ci sarà un'Atalanta che non attraversa un momento particolarmente brillante. Il rocambolesco 4-4 contro il Frosinone ha confermato le difficoltà della squadra nerazzurra, che nelle ultime cinque giornate ha raccolto appena quattro punti, lo stesso bottino della Fiorentina. La Dea è dodicesima con dieci punti, ma resta un avversario complicato per qualità della rosa. Per Vanoli l'obiettivo è sfruttare il fattore campo e conquistare una vittoria che possa dare una prima svolta alla stagione.

La classifica di Serie A prima di Fiorentina-Atalanta (Frosinone-Lecce ancora in corso)

Inter 25

Lazio 25

Roma 21

Como 20

Milan 18

Napoli 14

Frosinone 14*

Juventus 14

Torino 13

Cagliari 13

Bologna 11

Atalanta 10*

Genoa 10

Lecce 9*

Sassuolo 8

Monza 7

Udinese 5

Parma 5

Fiorentina 4*

Venezia 3

*Una partita in meno.