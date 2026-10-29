Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta: Vanoli punta su Joao Mario, davanti c'è Njie
Novanta minuti per provare a dare una svolta alla stagione, per entrambe le squadre. Alle ore 20.45, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina si gioca una fetta importante del proprio campionato nella sfida del Franchi contro l’Atalanta, che chiude la nona giornata di Serie A. I viola, penultimi con appena quattro punti, hanno bisogno di una vittoria per accorciare le distanze dalle dirette concorrenti e provare a uscire dalla zona retrocessione. Di fronte una Dea reduce dal rocambolesco 4-4 contro il Frosinone e in cerca di riscatto, con un percorso speculare rispetto ai padroni di casa (4 punti nelle ultime cinque di Serie A).
Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez , Dragusin , Viery , Joao Mario ; Ndour , Fagioli , Brescianini ; Mastantuono, Pellegrino , Njie. A disposizione: Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Goncalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Beldenti, Lezzerini. Allenatore: Paolo Vanoli.
Atalana (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic.
A disposizione: Pasalic, Idele, Kamaldeen Sulemana, Scalvini, Plaia, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, Rowe.
Allenatore: Maurizio Sarri.
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