FirenzeViola Fiorentina, l’ultimo successo infrasettimanale al Franchi nel '22. Con Italiano in panchina decise Jovic

Una sconfitta e un pareggio nei due turni infrasettimanali della passata stagione, un successo a Genova con Palladino in panchina l'anno precedente. L'ultima vittoria interna in un turno infrasettimanale nel 2022, grazie a Jovic

Viola a caccia di un successo che allontani gli spettri della bassissima classifica, ma anche di una vittoria che al Franchi manca ormai da 6 mesi. Ancora più ampia la finestra senza soddisfazioni al Franchi se si prendono in considerazione i turni infrasettimanali giocati negli ultimi anni visto che meglio è andata in trasferta.

L’anno scorso

Nei due turni infrasettimanali della passata stagione, esattamente un anno fa, la squadra di Vanoli fu nettamente sconfitta a San Siro dall’Inter per 3-0 con una doppietta di Calhanoglu e gol di Sucic, mentre il 7 gennaio di quest’anno è arrivato un pareggio 2-2 a Roma contro la Lazio con il gol finale di Pedro, in pieno recupero, dopo i centri dell’ex Cataldi e quelli di Gosens e Gudmundsson.

L’ultima vittoria esterna

L’unico turno infrasettimanale in programma nella stagione 2024-2025, nella quale Palladino sedeva sulla panchina della Fiorentina, vide i viola portare a casa i tre punti in quella che sarebbe diventata una striscia da 8 vittorie consecutive. A Genova, contro il Genoa, il gol di Gosens e molti interventi decisivi di De Gea consentirono alla Fiorentina di collezionare l’ultima vittoria esterna in un turno a metà settimana, esattamente il 31 ottobre 2024.

L’ultimo successo interno

Così per ritrovare una vittoria al Franchi in un turno infrasettimanale serve tornare alla seconda stagione di Vincenzo Italiano alla guida tecnica, con un 2-1 alla Salernitana che valse il terzo successo consecutivo di quella squadra. Nella serata del 9 novembre 2022 i viola s’imposero, dopo il gol iniziale firmato da Bonaventura e pareggiato da Dia, grazie a un centro di Jovic.