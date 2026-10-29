Paratici sotto accusa. Il Corriere Fiorentino: "Commisso chieda spiegazioni a chi ha fatto il mercato"

La speranza in casa viola è che l’uno-due dell’Inter in pieno recupero non abbia tramortito la giovane e inesperta Fiorentina e sull’inesperienza ormai tutti concordano. L’Atalanta è un esame cruciale. L’ultimo con lo stadio pronto a sostenerti.

Firenze e l’anima calda del tifo hanno capito il momento, questa squadra di sbarbati deve uscire in fretta dal tunnel altrimenti la paura prenderà il sopravvento sull’entusiasmo con il risultato di sprofondare nel caos e sperperare le buone intenzioni del ds Paratici che voleva ripartire dai giovani ma ha esagerato e sbagliato troppe scelte. Fossimo nei panni del presidente Commisso chiederemmo più di una spiegazione all’uomo che ha gestito il mercato. Lo riporta questa mattina il Corriere Fiorentino.