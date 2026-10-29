Fiorentina, il programma in casa viola: riunione tecnica e gara con la Dea

Fiorentina, il programma in casa viola: riunione tecnica e gara con la DeaFirenzeViola.it
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Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

Nessun tipo di allenamento oggi per la Fiorentina, impegnata questa sera alle 20:45 al Franchi contro l'Atalanta per il posticipo della 9a giornata del campionato di Serie A. I viola questa mattina si ritroveranno al Viola Park solo per una sgambata in tarda mattinata. Poi dopo il pranzo, la runione tecnica in cui Paolo Vanoli scioglierà le ultime riserve sulla formazione titolare che affronterà la Dea. Da domani, squadra di nuovo al lavoro in vista della trasferta del 2 novembre contro il Sassuolo di Aquilani.