Fiorentina-Atalanta 0-0, Sarri costretto subito a un cambio. E Pellegrino sfiora il palo
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Subito un cambio forzato per Maurizio Sarri. Dopo pochi minuti Kristensen accusa un problema muscolare, prova a stringere i denti ma non riesce: l'Atalanta si gioca subito la carta Scalvini.
Viola invece protagonisti di un ottimo avvio di gara, subito riversati nella metà campo avversaria. Pellegrino sfiora anche la rete calciando a giro rasoterra da fuori, a pochi centimetri dal palo.
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