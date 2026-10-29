Fiorentina-Atalanta 0-0, Sarri costretto subito a un cambio. E Pellegrino sfiora il palo

Fiorentina-Atalanta 0-0, Sarri costretto subito a un cambio. E Pellegrino sfiora il paloFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:53Primo Piano
di Redazione FV

Subito un cambio forzato per Maurizio Sarri. Dopo pochi minuti Kristensen accusa un problema muscolare, prova a stringere i denti ma non riesce: l'Atalanta si gioca subito la carta Scalvini.

Viola invece protagonisti di un ottimo avvio di gara, subito riversati nella metà campo avversaria. Pellegrino sfiora anche la rete calciando a giro rasoterra da fuori, a pochi centimetri dal palo.